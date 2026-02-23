Investigan muerte de un excursionista en el volcán Yates de la comuna de Cochamó

Investigan la muerte de un excursionista en el volcán Yates de la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos. El Joven de de 18 años de edad habría sufrido una caída de aproximadamente 60 metros.

Detectives de la brigada de homicidios de Puerto Montt quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de un excursionista en el volcán Yates, comuna de Cochamó.

El joven de 18 años estaba desaparecido en el área de Piedra Amarilla, al interior del Parque Yanqui Mau, en la zona interior de Río Puelo. Según los registros del libro de control de acceso al recinto, la víctima ingresó al parque al mediodía del sábado 21 de febrero y lo habría hecho sin acompañantes.

De manera preliminar se estima que, por causas que se investigan, el excursionista habría sufrido una caída cercana a los 60 metros en las cercanías de la cascada del sector Caballerizas. Así lo informó el comisario Paulo Rivera, oficial de la brigada de homicidios de la PDI de Puerto Montt.

“Conforme al examen externo policial del cadáver, no se observaron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas. Por lo anterior, se realizan diligencias como entrevistas y empadronamientos a fin de establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la víctima al interior del parque”, indicó el oficial.

El hallazgo del cadáver fue realizado por uno de los equipos desplegados en el operativo de búsqueda del joven, integrado por personal del parque, un grupo de rescate particular y funcionarios de Carabineros de la región de Los Lagos.