Kim Jong-un es reelegido con “deseo unánime” como líder del partido único norcoreano

El norcoreano Kim Jong-un fue reelegido para el cargo más alto del Partido de los Trabajadores, lo que lo consolida como el líder supremo de Corea del Norte, según informaron el lunes los medios de comunicación estatales.

El informe del congreso del partido único de la nación asiática, en el que se espera que Kim exponga sus principales objetivos políticos y militares para los próximos cinco años, sugiere que redoblará sus esfuerzos para acelerar un programa nuclear militar que ya cuenta con misiles capaces de amenazar a los aliados asiáticos de Estados Unidos y al territorio continental estadounidense.

El congreso, que comenzó el jueves pasado, se produce tras una expansión de su arsenal nuclear y el estrechamiento de sus lazos con Rusia, forjados a través de los esfuerzos bélicos conjuntos en Ucrania, lo que ha profundizado su enfrentamiento con Washington y Seúl.

Los analistas afirman que Kim probablemente utilizará la reunión para dar a conocer nuevos objetivos militares, entre ellos el fortalecimiento de las fuerzas convencionales y su integración con las capacidades nucleares.

También se espera que vuelva a insistir en una campaña de “autosuficiencia” económica, tras los avances graduales posteriores a la pandemia impulsados por la recuperación del comercio con China y las exportaciones de armas a Rusia.

“Deseo unánime”

La agencia oficial de propaganda de Corea del Norte, KCNA, afirmó que Kim fue reelegido como secretario general del partido con la “voluntad inquebrantable y el deseo unánime” de miles de delegados en la cuarta jornada de reuniones, celebrada el domingo.

Kim, tercero en la sucesión dinástica, es hijo de Kim Jong-il, quien fue el segundo líder supremo de Corea del Norte desde 1994 hasta su muerte en 2011, y es nieto de Kim Il-sung, el fundador y primer líder supremo del país, fallecido en 1994.

Asumió el poder total en 2011, tras la muerte de su padre, y se erige desde entonces como líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, aferrándose al liderazgo del Partido del Trabajo de Corea desde 2012.

Las felicitaciones de China

El presidente chino Xi Jinping felicitó a Kim Jong-un por su reelección y destacó las “relaciones amistosas” entre ambos países. Según la agencia Xinhua, Xi afirmó que el resultado refleja el apoyo del partido, el Gobierno y el pueblo norcoreano al líder.

Xi señaló que China y Corea del Norte son “vecinos socialistas” y que Beijing seguirá impulsando la cooperación bilateral en un contexto internacional que calificó de complejo.

China sigue siendo el principal socio comercial de Corea del Norte, en medio de sanciones internacionales y del acercamiento de Pyongyang a Rusia.