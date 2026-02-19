Corte de luz en Santiago este viernes 20 de febrero: Enel confirma interrupciones en 9 comunas
La empresa comunicó una serie de trabajos programados en la capital. Revisa acá los horarios y las zonas afectadas con la interrupción.
Nuevos cortes de luz programados afectarán a distintos sectores de la región Metropolitana este viernes 20 de febrero. Así lo informó Enel, que calendarizó interrupciones del suministro en nueve comunas de la capital, en el marco de trabajos técnicos en la red eléctrica.
De acuerdo con lo publicado en su sitio web, la suspensión será acotada por sectores y tendrá una duración variable según la zona.
Revisa también:
La empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que llamó a los usuarios a revisar el detalle por dirección y anticipar sus actividades.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes
Según el cronograma informado por Enel, estas son las comunas y tramos horarios considerados:
- Independencia: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- Cerro Navia: desde las 10:30 a 16:30 horas.
- Pudahuel: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- Lo Prado: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- Providencia: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- Maipú: desde las 10:30 a 16:30 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- La Granja: desde las 09:30 a 13:30 horas.
- La Florida: desde las 10:00 a 17:00 horas.
En algunos sectores, la suspensión podría extenderse por hasta siete horas continuas. Por eso, especialistas recomiendan cargar celulares y notebooks, desconectar artefactos sensibles y prever alternativas si trabajas desde casa.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.