Corte de luz en Santiago este viernes 20 de febrero: Enel confirma interrupciones en 9 comunas / Agencia Uno

Nuevos cortes de luz programados afectarán a distintos sectores de la región Metropolitana este viernes 20 de febrero. Así lo informó Enel, que calendarizó interrupciones del suministro en nueve comunas de la capital, en el marco de trabajos técnicos en la red eléctrica.

De acuerdo con lo publicado en su sitio web, la suspensión será acotada por sectores y tendrá una duración variable según la zona.

La empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que llamó a los usuarios a revisar el detalle por dirección y anticipar sus actividades.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes

Según el cronograma informado por Enel, estas son las comunas y tramos horarios considerados:

Independencia: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

Cerro Navia: desde las 10:30 a 16:30 horas.

Ampliar

Pudahuel: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

Lo Prado: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

Providencia: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

Maipú: desde las 10:30 a 16:30 horas.

Ampliar

San Miguel: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

La Granja: desde las 09:30 a 13:30 horas.

Ampliar

La Florida: desde las 10:00 a 17:00 horas.

Ampliar

En algunos sectores, la suspensión podría extenderse por hasta siete horas continuas. Por eso, especialistas recomiendan cargar celulares y notebooks, desconectar artefactos sensibles y prever alternativas si trabajas desde casa.