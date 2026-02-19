;

Corte de luz en Santiago este viernes 20 de febrero: Enel confirma interrupciones en 9 comunas

La empresa comunicó una serie de trabajos programados en la capital. Revisa acá los horarios y las zonas afectadas con la interrupción.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este viernes 20 de febrero: Enel confirma interrupciones en 9 comunas

Corte de luz en Santiago este viernes 20 de febrero: Enel confirma interrupciones en 9 comunas / Agencia Uno

Nuevos cortes de luz programados afectarán a distintos sectores de la región Metropolitana este viernes 20 de febrero. Así lo informó Enel, que calendarizó interrupciones del suministro en nueve comunas de la capital, en el marco de trabajos técnicos en la red eléctrica.

De acuerdo con lo publicado en su sitio web, la suspensión será acotada por sectores y tendrá una duración variable según la zona.

Revisa también:

ADN

La empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que llamó a los usuarios a revisar el detalle por dirección y anticipar sus actividades.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes

Según el cronograma informado por Enel, estas son las comunas y tramos horarios considerados:

  • Independencia: desde las 10:00 a 16:00 horas.
ADN
  • Cerro Navia: desde las 10:30 a 16:30 horas.
ADN
  • Pudahuel: desde las 10:00 a 16:00 horas.
ADN
  • Lo Prado: desde las 10:00 a 16:00 horas.
ADN
  • Providencia: desde las 10:00 a 16:00 horas.
ADN
  • Maipú: desde las 10:30 a 16:30 horas.
ADN
  • San Miguel: desde las 10:00 a 16:00 horas.
ADN
  • La Granja: desde las 09:30 a 13:30 horas.
ADN
  • La Florida: desde las 10:00 a 17:00 horas.
ADN

En algunos sectores, la suspensión podría extenderse por hasta siete horas continuas. Por eso, especialistas recomiendan cargar celulares y notebooks, desconectar artefactos sensibles y prever alternativas si trabajas desde casa.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad