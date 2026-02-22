Suben los pasajes del transporte público en Santiago: estas son las nuevas tarifas del Metro, buses y tren / tbradford

Un complejo despertar tuvieron los usuarios del transporte público en la Región Metropolitana este domingo. A partir de las 00:00 horas de este 22 de febrero, comenzó a regir de manera oficial un nuevo incremento en las tarifas de los buses Red, el Metro de Santiago y el servicio Tren Nos.

El ajuste de $25 en el transporte público anunciado el pasado viernes, corresponde al sexto aumento que se produce en los últimos cuatro años.

Con esta modificación, el servicio de Metro en horario punta alcanzó los $895, mismo valor que tiene la tarifa del Tren Nos en su horario punta.

Según lo informado, esta medida responde a la necesidad de ajustar el financiamiento del sistema y a una presión de variables macroeconómicas.

Tarifario actualizado: ¿Cómo quedaron los precios?

El alza afecta de manera transversal a las distintas categorías de usuarios, aunque se mantienen los beneficios para sectores específicos como estudiantes y personas mayores, quienes perciben aumentos proporcionales menores.

A continuación, el detalle de los nuevos valores que ya están siendo aplicados:

Metro de Santiago y Tren Nos:

Horario Punta: $895



Horario Valle: $815



Horario Bajo: $735

Buses Red: $795 (Tarifa única)

(Tarifa única) Estudiantes (TNE): $260

Adulto Mayor (Bip! Integrada): $390

Adulto Mayor Pensionado: $260

Cabe señalar que, si bien las tarifas subieron hoy, el beneficio Dale QR también sufrirá una actualización. El nuevo tope mensual pasará a ser de $42.000, pero esta cifra específica entrará en vigencia el 1 de marzo.