Suben los pasajes del transporte público en Santiago: estas son las nuevas tarifas del Metro, buses y tren
El ajuste representa el sexto aumento que se produce en los últimos cuatro años. Revisa acá todos los detalles.
Un complejo despertar tuvieron los usuarios del transporte público en la Región Metropolitana este domingo. A partir de las 00:00 horas de este 22 de febrero, comenzó a regir de manera oficial un nuevo incremento en las tarifas de los buses Red, el Metro de Santiago y el servicio Tren Nos.
El ajuste de $25 en el transporte público anunciado el pasado viernes, corresponde al sexto aumento que se produce en los últimos cuatro años.
Con esta modificación, el servicio de Metro en horario punta alcanzó los $895, mismo valor que tiene la tarifa del Tren Nos en su horario punta.
Según lo informado, esta medida responde a la necesidad de ajustar el financiamiento del sistema y a una presión de variables macroeconómicas.
Tarifario actualizado: ¿Cómo quedaron los precios?
El alza afecta de manera transversal a las distintas categorías de usuarios, aunque se mantienen los beneficios para sectores específicos como estudiantes y personas mayores, quienes perciben aumentos proporcionales menores.
A continuación, el detalle de los nuevos valores que ya están siendo aplicados:
- Metro de Santiago y Tren Nos:
- Horario Punta: $895
- Horario Valle: $815
- Horario Bajo: $735
- Buses Red: $795 (Tarifa única)
- Estudiantes (TNE): $260
- Adulto Mayor (Bip! Integrada): $390
- Adulto Mayor Pensionado: $260
Cabe señalar que, si bien las tarifas subieron hoy, el beneficio Dale QR también sufrirá una actualización. El nuevo tope mensual pasará a ser de $42.000, pero esta cifra específica entrará en vigencia el 1 de marzo.
