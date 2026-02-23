;

Contraloría solicita informes a Gendarmería por presunto uso irregular de licencias de la madre de Camila Flores

El organismo fiscalizador indaga una denuncia anónima contra Verónica Oporto por el uso de permisos médicos para trasladarse al sur del país.

Mario Vergara

La Contraloría General de la República (CGR) inició una indagatoria formal tras recibir una denuncia anónima que acusa un uso indebido de licencias médicas por parte de Verónica Oporto González, funcionaria de Gendarmería de Chile y madre de la diputada y senadora electa por Valparaíso, Camila Flores (RN). El organismo fiscalizador ya envió un oficio a la institución penitenciaria exigiendo el detalle de los antecedentes laborales de la funcionaria para evaluar posibles irregularidades.

La controversia escaló luego de que se revelara que la parlamentaria utilizó su facultad fiscalizadora para oficiar al seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos, consultando por la inscripción de un inmueble en Futrono a nombre de su madre. Según la denuncia ingresada a la CGR el pasado 11 de febrero, Oporto González habría utilizado licencias médicas presuntamente fraudulentas para viajar a dicha zona precisamente mientras se tramitaba el dominio de la propiedad, informa Fast Check.

Un vínculo institucional de larga data

La relación de la familia Flores con la institución no es nueva. De acuerdo a los registros de la Biblioteca del Congreso, la propia diputada Camila Flores trabajó en Gendarmería entre 2012 y 2013, desempeñándose como asesora y jefa de gabinete del entonces director nacional, Luis Masferrer. Fuentes consultadas indican que la incorporación de su madre al servicio, en calidad de administrativa con certificado de cuarto medio, habría coincidido con el periodo en que la parlamentaria ejercía funciones directivas.

Aunque la transparencia sobre la nómina actual de Gendarmería presenta restricciones de publicidad desde 2023, registros de 2018 confirman que Oporto González figuraba como personal a contrata en grado 12. La denuncia sostiene además que estas ausencias estarían bajo el conocimiento de las jefaturas de la institución, pero que el lazo familiar con la senadora electa habría generado una suerte de protección o silencio administrativo.

Plazos y falta de respuestas

Tras la recepción del oficio de Contraloría el 17 de febrero, Gendarmería dispone de cinco días hábiles para entregar los descargos y la información solicitada. Este plazo podría ser extendido según la normativa, aunque la presión pública sobre el caso aumenta ante las sospechas de un posible tráfico de influencias.

Hasta el cierre de esta edición, el equipo de prensa de la diputada Camila Flores no ha emitido comentarios respecto a las acusaciones que pesan sobre su madre. De igual forma, Gendarmería de Chile se ha abstenido de entregar una versión oficial sobre la dependencia específica donde Oporto desempeña sus funciones o la veracidad de los reposos médicos cuestionados.

