A contar del 11 de marzo: Kast heredará más de 28 mil solicitudes trámites de reunificación familiar sin resolver

A semanas del cambio de mando, el Servicio Nacional de Migraciones mantiene 28.584 solicitudes de reunificación familiar en trámite, las que deberán ser abordadas por la próxima administración en medio del debate por el control fronterizo y la regularización de extranjeros.

Cristóbal Álvarez

La próxima administración de José Antonio Kast enfrentará, desde el primer día, un complejo escenario en materia migratoria, marcado por un alto volumen de trámites pendientes y miles de familias a la espera de regularizar su situación en el país.

A semanas del término del mandato de Gabriel Boric, el Servicio Nacional de Migraciones informó que una parte significativa de las solicitudes de reunificación familiar continúa sin resolución, configurando uno de los principales desafíos para el cambio de gobierno del próximo 11 de marzo, según informó El Mercurio.

Según datos oficiales, a octubre de 2025 se contabilizaban 42.533 solicitudes de reunificación familiar en proceso. Estos permisos permiten a personas extranjeras solicitar residencia para cónyuges, padres, madres o hijos menores de edad, siempre que exista un vínculo con un ciudadano chileno o un residente definitivo.

Del total informado, el 73,4% de las solicitudes provino desde regiones del país, mientras que el 26,6% restante fue presentado desde el extranjero.

De acuerdo con el último informe institucional, a enero de 2026 se había resuelto el 34,6% del total, equivalente a 15.148 casos. De ellos, 29,2% fueron aprobados, 3% rechazados y 2,5% archivados.

En contraste, el 65,4% de las solicitudes, es decir, 28.584 casos, permanece en fase de análisis o a la espera de que los solicitantes subsanen observaciones en su documentación.

