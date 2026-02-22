El partido de Unión Española recibiendo a San Luis de Quillota por la primera fecha de la Primera B 2026 fue uno de los más interesantes de la jornada, pero lamentablemente fuera del estadio Santa Laura se vivió una situación horrible.

Según lo reportado por el medio Soy Canario, dos minibuses que transportaban hinchas quillotanos fueron agredidos por sujetos con ropa alusiva al cuadro “hispano”.

En las imágenes compartidas por el medio ya citado se puede ver una van de color blanco con uno de sus vidrios completamente reventado, la cual habría sido emboscada tras terminar el cotejo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí se generó mucha ansiedad para quienes solo viajaban de regreso a sus hogares, entre ellos niños y adultos mayores.

“Esperamos que las autoridades se hagan responsables en los partidos siguientes y existan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los hinchas visitantes”, cerraron desde Soy Canario en su publicación en redes sociales.