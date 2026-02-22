;

FOTO. Minibuses con hinchas de San Luis fueron agredidos por barristas de Unión Española afuera del Santa Laura

Los hechos ocurrieron tras el triunfo de Unión Española ante San Luis de Quillota en el debut de ambos en la Primera B 2026.

Javier Catalán

Foto: @ueoficial

Foto: @ueoficial

El partido de Unión Española recibiendo a San Luis de Quillota por la primera fecha de la Primera B 2026 fue uno de los más interesantes de la jornada, pero lamentablemente fuera del estadio Santa Laura se vivió una situación horrible.

Según lo reportado por el medio Soy Canario, dos minibuses que transportaban hinchas quillotanos fueron agredidos por sujetos con ropa alusiva al cuadro “hispano”.

En las imágenes compartidas por el medio ya citado se puede ver una van de color blanco con uno de sus vidrios completamente reventado, la cual habría sido emboscada tras terminar el cotejo.

Revisa también:

ADN

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí se generó mucha ansiedad para quienes solo viajaban de regreso a sus hogares, entre ellos niños y adultos mayores.

Esperamos que las autoridades se hagan responsables en los partidos siguientes y existan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los hinchas visitantes”, cerraron desde Soy Canario en su publicación en redes sociales.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad