Nueva tarifa Metro y buses Red 2026: Revise los nuevos precios y el monto del ‘Dale QR’

A partir de este viernes, el Panel de Expertos del Transporte Público oficializó un incremento de $25 en el valor del pasaje para los servicios de buses, Metro y Tren Nos-Estación Central. La medida impactará a las 38 comunas que integran la red subsidiada, afectando principalmente la tarifa de adultos, aunque también se registraron ajustes en las categorías de estudiantes y tercera edad.

Con esta modificación, el costo para los buses se sitúa en $795, mientras que el Metro y Trenes en horario valle alcanzará los $815. Por su parte, el pasaje escolar (media y superior) quedó fijado en $260 y la tarifa para el adulto mayor integrada se estableció en $390. En tanto, el beneficio de tarifa inteligente “Dale QR” elevará su tope a $42.000 mensuales a contar del 1 de marzo.

Razones del aumento

Según el organismo técnico, el alza responde a la presión de variables macroeconómicas clave. Entre los factores mencionados destacan una inflación anual del 3,5%, un valor promedio del dólar de $952 y un aumento del 6,7% en el costo de la mano de obra. Estos indicadores han encarecido la operación del sistema, haciendo necesaria una corrección en los ingresos por pasajes.

Asimismo, el panel argumentó que el sistema arrastra un descalce financiero de $270 por cada viaje, producto del congelamiento tarifario que se mantuvo entre 2019 y 2023. Esta pausa en los cobros, implementada tras el estallido social, generó un efecto de arrastre que hoy compromete la sostenibilidad del transporte público en la capital.

Desde la entidad defendieron la resolución señalando que el ajuste es “esencial” para asegurar la estabilidad financiera de la red. Este equilibrio se considera fundamental para cumplir con los lineamientos del subsidio que fue ratificado en la Ley de Presupuestos de 2026, evitando así un déficit mayor en el servicio.

Finalmente, el nuevo esquema de precios confirma que la tarifa de Trenes en horario punta llegará a los $895, siendo el tramo más costoso, mientras que la educación básica se mantendrá con costo cero. El panel recalcó que estos cambios son necesarios para mantener la calidad y continuidad de los servicios subsidiados en la zona central.