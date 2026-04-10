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Por riesgo de “accidentes y lesiones”: Sernac emite alerta de seguridad para este modelo de auto en Chile

Los vehículos afectados fueron comercializados en el país entre el 2023 y el 2025. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Por riesgo de “accidentes y lesiones”: Sernac emite alerta de seguridad para este modelo de auto en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para un modelo de vehículo vendido en Chile entre los años 2023 y 2025.

Según informó el ente fiscalizador, la falla se debe a una omisión de la palabra airbag en el etiquetado del cinturón de seguridad.

Se trata del vehículo marca Honda, modelo CR-V. A continuación, una imagen referencial del automóvil en cuestión:

ADN

En tanto, el servicio detalló que el defecto del vehículo podría generar “riesgo de accidente y lesiones”, explicó el Sernac.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En primer lugar, el Sernac llama a verificar si es que el vehículo se encuentra dentro del listado de VIN en la plataforma (disponible aquí).

En caso de resultar afectado, hay que contactarse directamente con la empresa, quienes realizarán inspección, evaluación y la sustitución del cinturón en caso de ser necesario. Dicho proceso no tiene costo para los clientes.

A continuación, los puntos de contacto e información:

  • Teléfono / Call Center: 600 821 0021
  • Sitio web: www.honda.cl
  • Correo electrónico: contacto@honda.cl

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