“Hemos logrado buenos partidos en juegos anteriores”: la mesura de Ortiz tras vencer a O’Higgins / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Fernando Ortiz se planteó orgulloso por el desempeño de Colo Colo tras imponerse ante O’Higgins en Rancagua.

“Hicimos un buen partido en líneas generales, volvimos a tener un partido sólido defensivamente ante un equipo que jugó con sus titulares”, recalcó, valorando también las complicaciones que podían darle los celestes.

“Era una buena prueba para nosotros, no para demostrar, sino saber que estamos preparados, trabajando, creyendo, pero esta victoria no significa nada. Son tres triunfos que han logrado los chicos, viene un rival de toda la vida y nos prepararemos para hacer un partido perfecto”, aseguró, ya proyectando el Superclásico de la próxima semana.

Eso sí, más allá del triunfo, Fernando Ortiz descartó que la victoria en Rancagua sea de los mejores rendimientos del club desde su arribo a la banca alba.

“No lo pienso, hemos logrado buenos partidos en juegos anteriores. Cuando no se consigue un buen resultado, hay buenas actuaciones y eso es bueno para rescatar”, comentó, junto con valorar el debut de Lautaro Pastrán.

“Lautaro ha trabajado y es uno más dentro del plantel dentro de la competencia para jugar desde el inicio”, cerró el DT de Colo Colo en Rancagua.