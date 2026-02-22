;

“Es una desocupada”: Pancha Merino rompe el silencio y lanza contraataque tras ser acusada de “cochina”

La actriz se defendió de las críticas por el estado en que entregó el departamento que arrendaba junto a su expareja, Andrea Marocchino.

Luego de días de silencio y tras diversos comentarios, Pancha Merino decidió alzar la voz. La actriz respondió a las acusaciones que la señalaban por dejar en “pésimas condiciones” el departamento que arrendaba en Lo Barnechea junto a su expareja, Andrea Marocchino.

En conversación con el matinal Con Gusto a Viña, Merino aseguró que las imágenes viralizadas —que mostraban suciedad y desorden— fueron tomadas en un contexto malintencionado.

“Esto no solo me perjudica a mí, sino que también a mis niños”, partió señalando la comunicadora.

“El tema es que yo me cambié un viernes y mi ex pareja se cambiaba el lunes. Por lo tanto, quedamos en que él le pagaba a la conserje para que limpiara porque él tenía más de la mitad de los muebles de la casa", señaló.

“Él quedó de limpiar. Y el tema es que entregó cheques que están con firma disconforme y la dueña se enojó”, agregó Merino.

“Lo encontré súper mala leche”

Según la actriz, la dueña del departamento habría intentado cobrar cheques de forma anticipada y montos desproporcionados por reparaciones menores. “Nos cobraron hasta $3 millones por pintar, una usura... Los cheques salieron reportados sin fondos porque ella fue y cobró todo de una”, acusó.

Además, lanzó un ataque contra la arrendadora, a quien acusó de filtrar las fotos a Daniella Campos para dañar su imagen pública. “Lo encontré súper mala leche... Es típica mujer desocupada que anda detrás del dinero del marido, porque ella no ha trabajado en su vida un peso a nadie”, disparó.

Finalmente, Merino reveló que la mujer estuvo presente durante el proceso de mudanza y que actuó de manera premeditada. “Ella tomó esas fotos en mi presencia y después las utilizó en mi contra”, sentenció.

