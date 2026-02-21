;

Miguelito desmiente haber sido el “hijo” del osito Ambrosoli: “Es 100% falso”

El comediante explicó que en la época de grabación del anuncio ni siquiera residía en Chile.

El comediante Hans Malpartida, conocido popularmente como Miguelito, salió a aclarar un rumor que lo vinculaba con uno de los comerciales más recordados de los años 2000.

La artista Myriam Riquelme, creadora de los muñecos de 31 Minutos, publicó en Instagram que también estuvo a cargo de dar vida a la familia de ositos de Ambrosoli y aseguró que el intérprete del “osito niño” había sido Miguelito.

Sin embargo, el humorista descartó tajantemente esa versión. Según consignó La Cuarta, explicó que en la época en que se grabó el comercial —año 2000— él aún vivía en Perú.

“Esto es 100% falso”

“Yo llegué a Chile en septiembre de 2006, esto es 100% falso. En esos años estaba en Perú estudiando, posiblemente aún en mi pueblo”, afirmó.

Miguelito también señaló que desconoce con qué intención se difundió esa información, pero insistió en que no es verdadera.

Tras la publicación del medio, Riquelme editó su posteo en redes sociales y eliminó el comentario donde aseguraba que el comediante había interpretado al osito hijo en el recordado comercial de Ambrosoli.

