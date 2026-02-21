Presentan recurso de protección por desalojos en la megatoma de San Antonio: acusan vulneración de derechos a más de 2 mil familias

Presentan recurso de protección por los desalojos en la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, acusando vulneraciones a más de dos mil familias en medio del proceso de desocupación iniciado por el Gobierno tras un fallo judicial.

La medida, que fue presentada por Aránguez Ferry, representante legal de tres comités, apunta contra la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la megatoma, Gloria Maira, y contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, encabezada por Carolina Quintero.

El recurso fue ingresado el martes 17, en el contexto del proceso de desocupación que comenzó el pasado 12 de enero, luego de las fallidas negociaciones entre el Gobierno y los propietarios de los terrenos, tras un fallo de la Corte Suprema de Chile, según consignó La Tercera. Posteriormente, el Minvu resolvió avanzar en la expropiación de 100 de las 215 hectáreas que conforman la toma.

En la causa, la dirigenta acusa una afectación física y psíquica a 2.143 familias, denunciando la existencia de “tratos crueles e inhumanos que refuerzan la gravedad de las vulneraciones”, además de otros hechos que, según sostiene, vulneran derechos fundamentales.

Junto con el recurso, también se solicitó una Orden de No Innovar (ONI) para suspender los desalojos, argumentando que audios y videos evidenciarían irregularidades y graves daños físicos y psicológicos a las víctimas.

En el escrito se afirma que el proceso ha estado marcado por “negaciones, mentiras, violencia, arbitrariedades, ilegalidades y discriminación”, contraviniendo tratados internacionales sobre derechos humanos.

Sin embargo, el pasado 19 de febrero, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró no a lugar la solicitud, “atendido el mérito de los antecedentes”, por lo que el proceso de desalojo continúa mientras se revisa el fondo del recurso.