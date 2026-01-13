Detenido por homicidio frustrado a carabinero en toma de San Antonio es pensionado de gracia por vulneración en el estallido social / Pablo Ovalle Isasmendi

Un hecho de alta connotación pública sacudió la jornada de este martes en la Región de Valparaíso, luego de que efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros detuvieran a Bryan Serrano en el marco de un violento desalojo en la comuna de San Antonio.

La captura del sujeto ha generado controversia inmediata, ya que se confirmó que es uno de los beneficiarios activos de una pensión de gracia otorgada por el Estado.

El arresto se produjo durante la mañana, en medio de los incidentes registrados en la parcela 13 de la “megatoma” de San Antonio. Según los antecedentes preliminares, Serrano Godoy habría participado directamente en un ataque contra el personal policial que ejecutaba la orden de desalojo, siendo sindicado como autor de agresiones que pusieron en riesgo la vida de los uniformados.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el operativo culminó con un saldo total de 6 personas detenidas —cinco hombres y una mujer—. Sin embargo, la situación de Serrano Godoy es la que concentra la atención, al confirmarse que su nombre figura en la nómina de las 418 personas que reciben mensualmente un pago fiscal por haber sufrido violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social.