;

VIDEOS. Osasuna hace historia ante el Real Madrid y enciende aún más la pelea por el título de La Liga Española

Los de Pamplona hicieron estéril el tanto del criticado Vinicius Junior.

Carlos Madariaga

Osasuna hace historia ante el Real Madrid y enciende aún más la pelea por el título de La Liga Española

Osasuna hace historia ante el Real Madrid y enciende aún más la pelea por el título de La Liga Española / Europa Press Sports

En una semana convulsionada luego de las acusaciones de racismo contra Vinicius Junior en la Champions League, el Real Madrid tuvo un aterrizaje forzoso en La Liga Española.

El elenco merengue visitó al Osasuna en El Sadar, donde los de Pamplona pegaron primero con un penal que anotó Ante Budimir al minuto 38.

Revisa también:

ADN

De todas formas, el Real Madrid fue batallando con tal de revertir el marcador y alcanzó el empate con una arremetida en área chica del criticado brasileño tras una gran jugada de Federico Valverde a los 73 minutos.

Sin embargo, y con suspenso tras la revisión VAR del juez, Raúl García convirtió en los descuentos un tanto histórico para el 2-1 con que Osasuna selló el triunfo.

Hablamos de histórico porque los rojillos volvieron a ganarle al gigante hispano después de 15 años de sequía, encendiendo la pelea por el título de La Liga Española.

Real Madrid se estancó en 60 puntps y el domingo puede ser desplazado en la cima de la tabla por el Barcelona, si es que los catalanes vencen en casa al Levante.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad