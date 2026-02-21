Osasuna hace historia ante el Real Madrid y enciende aún más la pelea por el título de La Liga Española / Europa Press Sports

En una semana convulsionada luego de las acusaciones de racismo contra Vinicius Junior en la Champions League, el Real Madrid tuvo un aterrizaje forzoso en La Liga Española.

El elenco merengue visitó al Osasuna en El Sadar, donde los de Pamplona pegaron primero con un penal que anotó Ante Budimir al minuto 38.

De todas formas, el Real Madrid fue batallando con tal de revertir el marcador y alcanzó el empate con una arremetida en área chica del criticado brasileño tras una gran jugada de Federico Valverde a los 73 minutos.

EL GOL DE VINI NO ALCANZÓ: gran jugada de Fede Valverde y definición del crack brasileño para el 1-1 parcial de Real Madrid a Osasuna en #LaLiga. pic.twitter.com/jFJYcC3f4p — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

Sin embargo, y con suspenso tras la revisión VAR del juez, Raúl García convirtió en los descuentos un tanto histórico para el 2-1 con que Osasuna selló el triunfo.

DRAMÁTICO Y AGÓNICO GOL DE OSASUNA



Raúl García marcó el 2-1, pero el árbitro marcó fuera de juego.



Segundos después, el referí cambió su decisión y validó el segundo tanto de los de Pamplona.#LaLigaEnDSPORTS | #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/hODxujrEJB — DSPORTS (@DSports) February 21, 2026

Hablamos de histórico porque los rojillos volvieron a ganarle al gigante hispano después de 15 años de sequía, encendiendo la pelea por el título de La Liga Española.

Real Madrid se estancó en 60 puntps y el domingo puede ser desplazado en la cima de la tabla por el Barcelona, si es que los catalanes vencen en casa al Levante.