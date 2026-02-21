Claudio Bravo es, sin lugar a dudas, uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol chileno. La verdadera cuestión es: ¿y a nivel sudamericano?

El encargado de responder esta pregunta fue uno de sus tantos compañeros en La Roja, Gabriel Arias, en una entretenida dinámica en redes sociales.

El argentino-chileno concedió una entrevista al influencer Ezequiel Concebi, quien en primera instancia le preguntó quiénes eran los mejores arqueros de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú y Bolivia que él había visto.

Los nombrados fueron Claudio Bravo, Franco Armani, Alisson, Fernando Muslera, David Ospina, Justo Villar, Pedro Gallese y Carlos Lampe, respectivamente. Luego los enfrentó uno a uno hasta llegar a una final.

Los finalistas de esta encuesta fueron Bravo y Alisson, instancia en la que Arias no dudó un segundo en responder que, para él, su compañero en La Roja fue mejor que el actual guardameta del Liverpool.