VIDEO. El Real Betis de Pellegrini no puede mantener su tranco ganador y suma preocupaciones de cara al derby ante Sevilla
Los verdiblancos solo empataron con Rayo Vallecano y sufrieron algunas lesiones que preocupan para el juego de la próxima semana.
Por la fecha 25 de La Liga Española, el Real Betis de Manuel Pellegrini llegó evalentonado a La Cartuja para recibir al Rayo Vallecano.
Con triunfos seguidos ante el Atlético de Madrid y el Mallorca, el elenco del DT nacional quería seguir en racha.
El arranque no pudo ser mejor para los locales, considerando que el congoleño Cedric Bakambu abrió la cuenta a los 15 minutos.
Sin embargo, antes del cierre del lapso inicial, Isi Palazón igualó para el Rayo Vallecano.
El Real Betis pudo tener una inmejorable ocasión para ganar el partido tras una falta sobre Cucho Hernández que pudo ser penal. Sin embargo, tras una larga revisión VAR, el juez del partido determinó que la infracción fue fuera del área, acción que luego no se concretó en gol.
El 1-1 no fue la única mala noticia para los de Manuel Pellegrini, pues, por acumulación de tarjetas amarillas, perderán al defensor Valentin Gómez para el clásico de la próxima semana ante el Sevilla.
Además, Cedric Bakambu y Aitor Ruibal salieron con molestias físicas y también podrían quedar al margen del compromiso. Todo tras un empate que dejó al elenco del “Ingeniero” en el quinto lugar de La Liga Española, con 42 puntos.
