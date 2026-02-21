El Real Betis de Pellegrini no puede mantener su tranco ganador y suma preocupaciones de cara al derby ante Sevilla / Fran Santiago

Por la fecha 25 de La Liga Española, el Real Betis de Manuel Pellegrini llegó evalentonado a La Cartuja para recibir al Rayo Vallecano.

Con triunfos seguidos ante el Atlético de Madrid y el Mallorca, el elenco del DT nacional quería seguir en racha.

El arranque no pudo ser mejor para los locales, considerando que el congoleño Cedric Bakambu abrió la cuenta a los 15 minutos.

🇨🇩 Cédric Bakambu scored his ninth goal of the season in the draw between Real Betis and Rayo Vallecano today ✨



pic.twitter.com/6FmX8oCwaU — Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) February 21, 2026

Sin embargo, antes del cierre del lapso inicial, Isi Palazón igualó para el Rayo Vallecano.

El Real Betis pudo tener una inmejorable ocasión para ganar el partido tras una falta sobre Cucho Hernández que pudo ser penal. Sin embargo, tras una larga revisión VAR, el juez del partido determinó que la infracción fue fuera del área, acción que luego no se concretó en gol.

¿FUE TIRO LIBRE O PENAL PARA REAL BETIS? 👀



🟢⚪ Mendy cometió falta a Cucho Hernández al borde del área grande de Rayo Vallecano.



⏩ Tras minutos de debate, el árbitro decidió ir con tiro libre directo para los andaluces. pic.twitter.com/s5UZa9v7nC — DSPORTS (@DSports) February 21, 2026

El 1-1 no fue la única mala noticia para los de Manuel Pellegrini, pues, por acumulación de tarjetas amarillas, perderán al defensor Valentin Gómez para el clásico de la próxima semana ante el Sevilla.

Además, Cedric Bakambu y Aitor Ruibal salieron con molestias físicas y también podrían quedar al margen del compromiso. Todo tras un empate que dejó al elenco del “Ingeniero” en el quinto lugar de La Liga Española, con 42 puntos.