Suspenden clases en recintos municipales de Antofagasta por amenazas de tiroteos en colegios

Durante este viernes, se suspendieron las clases en todos los recintos municipales de la comuna de Antofagasta, luego de que autoridades locales determinaran realizar una jornada reflexiva frente a una serie de amenazas de ataques o tiroteos difundidas en los últimos días a través de redes sociales.

El escenario no es aislado. Según expertos, se trata de un fenómeno complejo que no tendrá una solución inmediata, mientras el Ministerio Público continúa recibiendo denuncias en distintas regiones.

La situación quedó en evidencia con la detención de dos adolescentes de 16 y 17 años en el acceso a la escuela Kimún Lawal de Puerto Montt, ambos exestudiantes, quienes portaban una pistola de fogueo y un machete.

Este contexto ocurre además tras el reciente homicidio de una docente en Calama, hecho que marcó un punto de inflexión en la violencia al interior de comunidades educativas. Desde entonces, los conflictos no solo involucran a estudiantes, sino también a profesores y apoderados.

De hecho, en Hualpén, una pelea entre alumnos derivó en la llegada de apoderados armados que se enfrentaron en las afueras de un colegio. A esto se suma la proliferación de amenazas anónimas en redes sociales, lo que ha obligado a suspender clases, activar protocolos de emergencia y desplegar operativos policiales.

La expansión del fenómeno también quedó reflejada en la región del Biobío, donde se registraron amenazas de tiroteos en al menos cuatro universidades, incluso mediante rayados en baños durante actividades académicas. Casos similares se han reportado en Valparaíso, con al menos 20 amenazas en comunas como Quillota, Villa Alemana, Los Andes y Quilpué.