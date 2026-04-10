Negociaciones en suspenso: Irán condiciona diálogo con EE.UU. a extensión del alto el fuego en Líbano

El gobierno de Irán reiteró que la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra está supeditada a que el alto el fuego se extienda también a Líbano.

“La celebración de conversaciones para poner fin a la guerra depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos de alto el fuego en todos los frentes , especialmente en Líbano”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

En ese contexto, Pakistán se prepara para recibir en Islamabad a las delegaciones de ambos países, reforzando las medidas de seguridad de cara a unas negociaciones marcadas por la incertidumbre tras los recientes ataques de Israel contra territorio libanés.