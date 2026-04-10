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Negociaciones en suspenso: Irán condiciona diálogo con EE.UU. a extensión del alto el fuego en Líbano

Desde Teherán enfatizaron que la tregua debe incluir a Líbano, escenario de intensos ataques israelís en los últimos días.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / SOPA Images

El gobierno de Irán reiteró que la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra está supeditada a que el alto el fuego se extienda también a Líbano.

“La celebración de conversaciones para poner fin a la guerra depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos de alto el fuego en todos los frentes, especialmente en Líbano”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

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En ese contexto, Pakistán se prepara para recibir en Islamabad a las delegaciones de ambos países, reforzando las medidas de seguridad de cara a unas negociaciones marcadas por la incertidumbre tras los recientes ataques de Israel contra territorio libanés.

En tanto, ayer jueves, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que instruyó a su gabinete iniciar “negociaciones directas” con Líbano, señalando que estas se centrarán en el desarme de Hezbolá.

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