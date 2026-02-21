Permiso de Circulación 2026: revisa cuánto debes pagar

Santiago

El próximo 31 de marzo vence el plazo para que propietarios de autos particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas obtengan el Permiso de Circulación 2026, requisito obligatorio para transitar legalmente por el país. No cumplir con el pago dentro del período establecido puede implicar multas, intereses y sanciones en caso de fiscalización.

El valor del permiso depende de la tasación fiscal definida anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que publica la nómina oficial con los valores actualizados. En el caso de los vehículos livianos, existen más de 81 mil tasaciones, lo que explica la amplia variación de montos según modelo y año de fabricación.

Revisa también ESTAFA. SII alerta por suplantación de su sitio web en medio de Operación Renta 2024

Los propietarios pueden optar por pagar en dos cuotas, siempre que no registren multas impagas: la primera hasta el 31 de marzo y la segunda con vencimiento en agosto de 2026, sin recargos adicionales.

Para conocer el monto exacto, el SII dispone de una herramienta en línea donde se puede consultar por código vehicular o ingresando las características del vehículo. El trámite de pago debe realizarse en la Dirección de Tránsito correspondiente, utilizando medios como efectivo, tarjeta o cheque.