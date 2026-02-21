;

Suben a seis los fallecidos por explosión en Renca

Dos pacientes que permanecían en riesgo vital fallecieron este sábado. Otras 15 personas continúan hospitalizadas, la mayoría en estado grave.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó este sábado que aumentó a seis el número de víctimas fatales tras la explosión registrada en la comuna de Renca. La cifra se elevó luego del fallecimiento de dos pacientes que permanecían internadas en riesgo vital.

Según detalló la autoridad en un comunicado, ambas víctimas eran mujeres que estaban hospitalizadas en la Mutual de Seguridad y murieron producto de la gravedad de sus quemaduras, pese a los esfuerzos del equipo médico.

Actualmente, 15 personas se mantienen hospitalizadas, de las cuales 14 están en riesgo vital. Los lesionados se encuentran distribuidos en distintos centros asistenciales: cinco en la Mutual de Seguridad, cuatro en el Hospital del Trabajador (ACHS), tres en la Clínica Indisa, dos en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ex Posta Central) y uno en el Hospital Félix Bulnes.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de los heridos mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

