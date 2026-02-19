La explosión de un camión que transportaba gas en el sector de Ruta 5 con General Velásquez, en la comuna de Renca, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y siete heridos con quemaduras de gravedad, según confirmó Bomberos en conversación con País ADN.

El comandante Juan Pablo Slako explicó que “en este minuto la emergencia está controlada”, aunque precisó que el camión que originó el siniestro, perteneciente, según indicó, a la empresa Gasco, permanece en el lugar con fuego activo debido a la fuga del estanque tras el volcamiento.

“Esto generó una fuga durante el mismo volcamiento del cilindro. También se produjo una chispa y, por lo tanto, una gran explosión, una lengua de fuego que afectó varios vehículos que estaban alrededor”, detalló.

De acuerdo con el balance entregado, siete vehículos se incendiaron sobre la autopista producto de la onda expansiva. Además, el fuego se propagó hacia una desarmaduría ubicada bajo el paso nivel, donde “se quemaron cerca de 37 vehículos que estaban apilados uno sobre otro”, agregó el comandante.

Agencia Uno / Hans Scott Ampliar

Respecto de las víctimas, Slako confirmó que “son siete las personas trasladadas heridas con quemaduras importantes” y tres fallecidos. No descartó que pudieran aparecer más víctimas en el perímetro inmediato del camión, una vez que se logre el acceso seguro al punto de mayor riesgo.

Sobre el trabajo operativo, explicó que actualmente los equipos se concentran en enfriar el estanque para evitar una explosión mayor. “Lo que está haciendo Bomberos es enfriar el estanque para evitar la posibilidad de una inflamación o una explosión mayor. Es un riesgo controlado”, afirmó.

En la emergencia trabajan cerca de 28 carros y unos 300 bomberos, con apoyo de camiones aljibe y abastecimiento desde grifos cercanos. “Son labores que no son breves, probablemente va a ser un par de horas más”, advirtió.

Hasta ahora, no se reportan voluntarios lesionados, mientras las autoridades mantienen el llamado a evitar el sector para facilitar las labores de emergencia.