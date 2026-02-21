88 países firman histórico acuerdo global sobre IA

Santiago

La Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó en Nueva Delhi con la firma de la “Declaración de Delhi”, el mayor acuerdo diplomático alcanzado hasta ahora en materia de inteligencia artificial. El documento fue suscrito por 88 países y busca establecer un marco ético global frente a una tecnología que podría alcanzar niveles de “superinteligencia” en los próximos años.

El texto, publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India, subraya que las decisiones actuales moldearán el mundo impulsado por IA para las futuras generaciones. Entre los firmantes figuran potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea.

El acuerdo logró destrabarse luego de precisar que sus directrices son “voluntarias y no vinculantes”, lo que permitió sumar a 12 países que inicialmente se resistían a firmar. La declaración contempla la creación de un “almacén global” de seguridad, denominado Trusted AI Commons, para compartir manuales y protocolos, además de una carta de democratización que facilite el acceso a chips y tecnología a países con menos recursos.

Asimismo, prioriza el uso de la IA en sectores críticos como medicina y agricultura, e incorpora un plan de contingencia laboral ante el impacto de la automatización masiva. Durante la cita participaron líderes tecnológicos como Sam Altman y Demis Hassabis, quienes abordaron los desafíos y proyecciones de esta nueva etapa tecnológica.