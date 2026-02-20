;

VIDEO. Karol Lucero luce moto de agua en redes sin saber que era robada: fueron claves para recuperar los vehículos

Desde Carabineros señalaron que los motorizados fueron avaluados en cerca de 80 millones de pesos.

Javiera Rivera

Lo que parecía una simple jornada recreativa terminó siendo clave para resolver un millonario robo en la región de Valparaíso.

El comunicador Karol Lucero compartió a comienzos de febrero una serie de fotografías y videos conduciendo una moto de agua en el sector de El Canelillo, en Algarrobo, sin imaginar que el vehículo tenía encargo por robo.

Según informó el diario El Líder de San Antonio, una joven reconoció en redes sociales que la moto era prácticamente idéntica a la que le habían sustraído a su tío en junio de 2025 desde el lago Rapel, en la Región de O’Higgins.

Tras advertir el detalle, la familia acudió a Carabineros con las imágenes publicadas por el rostro televisivo.

Con esos antecedentes, personal policial inició diligencias que permitieron ubicar el vehículo acuático y detener a un hombre de 55 años, quien mantenía en su poder más especies robadas.

De acuerdo con el capitán Rafael Ramírez Vallejos, comisario de la Tercera Comisaría de Algarrobo, en el domicilio del imputado se encontraron dos motos de agua y una lancha. Todas habían sido sustraídas meses antes.

En total, los vehículos recuperados fueron avaluados en cerca de 80 millones de pesos.

Karol Lucero, quien había arrendado la moto sin conocer su origen ilícito, terminó colaborando involuntariamente en el esclarecimiento del caso, luego de sus propias publicaciones en redes sociales.

