Alcalde de Chimbarongo es suspendido tras fallo del Tricel por nombramiento de su pareja

La Municipalidad de Chimbarongo informó que el alcalde Marco Contreras fue suspendido de sus funciones, luego de una decisión del Tribunal Calificador de Elecciones de O’Higgins.

Según explicó el municipio en un comunicado, todo se originó por un reclamo presentado ante el organismo electoral por el nombramiento, mediante concurso público, y el posterior ascenso de la pareja del jefe comunal, quien trabaja hace más de 25 años en la municipalidad.

Desde el municipio se defendieron y señalaron que la funcionaria cumplía con todos los requisitos y que obtuvo el mejor puntaje en la evaluación. Además, aseguraron que su ascenso se dio de forma automática, tal como lo establece la ley, por su antigüedad y calificaciones, y que el alcalde no intervino directamente en el proceso.

Sin embargo, el tribunal concluyó que, aunque no hubo intención de causar daño ni mala fe, sí existió una falta administrativa , ya que el alcalde debía haberse abstenido de firmar el decreto por tratarse de una persona con la que tiene un vínculo.

La suspensión rige desde el 20 de febrero y se extenderá hasta el 20 de mayo, fecha en la que Marco Contreras podrá volver a ejercer sus funciones.