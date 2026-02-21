;

Alcalde de Chimbarongo es suspendido tras fallo del Tricel por nombramiento de su pareja

La sanción rige entre febrero y mayo, luego de que el tribunal determinara una falta administrativa al no haberse inhabilitado en la firma del decreto.

Cristóbal Álvarez

Alcalde de Chimbarongo es suspendido tras fallo del Tricel por nombramiento de su pareja

La Municipalidad de Chimbarongo informó que el alcalde Marco Contreras fue suspendido de sus funciones, luego de una decisión del Tribunal Calificador de Elecciones de O’Higgins.

Según explicó el municipio en un comunicado, todo se originó por un reclamo presentado ante el organismo electoral por el nombramiento, mediante concurso público, y el posterior ascenso de la pareja del jefe comunal, quien trabaja hace más de 25 años en la municipalidad.

Revisa también:

ADN

Desde el municipio se defendieron y señalaron que la funcionaria cumplía con todos los requisitos y que obtuvo el mejor puntaje en la evaluación. Además, aseguraron que su ascenso se dio de forma automática, tal como lo establece la ley, por su antigüedad y calificaciones, y que el alcalde no intervino directamente en el proceso.

Sin embargo, el tribunal concluyó que, aunque no hubo intención de causar daño ni mala fe, sí existió una falta administrativa, ya que el alcalde debía haberse abstenido de firmar el decreto por tratarse de una persona con la que tiene un vínculo.

La suspensión rige desde el 20 de febrero y se extenderá hasta el 20 de mayo, fecha en la que Marco Contreras podrá volver a ejercer sus funciones.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad