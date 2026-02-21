;

Académico elige cuáles son las 5 carreras tecnológicas con mayor proyección y alta empleabilidad

Gonzalo Labra, de Inacap, detalla las oportunidades en áreas como ciberseguridad, automatización, electrónica y servicios digitales para responder a la transformación productiva.

Pablo Castillo

El avance acelerado de la tecnología no solo está transformando la industria, sino también la formación técnica y profesional. Carreras que hace unos años no existían, ahora tienen mucha proyección.

El director de Área de Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones de INACAP, Gonzalo Labra, explica cómo la institución ha ido adaptando su oferta académica a las nuevas demandas del mercado.

Uno de los focos principales es la incorporación de inteligencia artificial. Para Labra, no se trata de una tendencia futura, sino de una transformación que ya está en marcha.

“La inteligencia artificial no es el futuro, sino que es el presente”, enfatiza. La formación técnica y profesional debe ajustarse a este nuevo escenario tecnológico, preparando a los estudiantes para la automatización, la ciberseguridad y los servicios digitales son cada vez más relevantes.

Nuevas carreras con futuro

“Estamos en el sector de tecnología aplicada, de donde nacen varias carreras que han sido actualizadas recientemente y que responden a la necesidad de este sector”, afirma Labra.

Entre las carreras que menciona se encuentran:

  • Telecomunicaciones y Servicios Digitales
  • Ingeniería en Ciberseguridad
  • Ingeniería en Automatización y Robótica
  • Ingeniería en Electrónica
  • Programas vinculados al Diseño y la Industria Digital

