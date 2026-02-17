¿No cargarlo por la noche? ¿Mantenerlo entre 20% y 80%?: las claves para alargar la vida de la batería de tu celular, según experto

Las baterías de los dispositivos electrónicos han estado rodeadas de mitos y recomendaciones que se transmiten de boca en boca: no cargarlos toda la noche, no usarlos mientras están enchufados o evitar que lleguen al 100%.

Muchas de esas advertencias surgieron en una época en que la tecnología era distinta y los sistemas de gestión energética eran más básicos. Así, se instaló así la idea de que cargar el celular toda la noche era una práctica perjudicial.

Los avances en la tecnología de baterías han cambiado ese escenario. Hoy, en smartphones modernos, dejar el teléfono enchufado mientras duermes ya no representa el riesgo que alguna vez se creyó.

Según explica Gonzalo Labra, Director de Área de Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones INACAP, existen dos factores clave que marcan la diferencia respecto a generaciones anteriores.

Por un lado, las baterías actuales no se dañan con la misma facilidad que las antiguas. Por otro, los dispositivos incorporan sistemas de carga optimizada, que regulan el proceso para evitar un desgaste prematuro.

“La carga optimizada hace que el equipo no llegue al 100% de inmediato, sino que lo haga de manera parcelada. Eso evita agotar rápidamente los ciclos de vida de la batería”, señala.

El software, entonces, administra la energía para proteger el componente, por lo que mantenerlo conectado durante la noche no implica un daño directo.

La situación era distinta con los celulares más antiguos, previos a los smartphones. En esos equipos, cada vez que se enchufaban se completaba un ciclo de carga total, y como las baterías tienen un número limitado de ciclos, el desgaste era más evidente. “Antes efectivamente era dañino. Hoy ya no”, afirma Labra.

¿Conviene mantener la batería entre 20% y 80%?

Un consejo que ha ido ganando espacio en los últimos años es procurar que la batería del teléfono se mantenga entre el 20% y el 80% de carga. Según el especialista, hacerlo sí puede contribuir a prolongar su vida útil, ya que reduce el estrés al que se somete el componente y ralentiza el desgaste de sus ciclos.

Esto se explica porque las baterías funcionan en base a ciclos de carga y descarga. Mientras más extremos sean esos rangos (pasar reiteradamente de 0% a 100%), mayor es la exigencia para el sistema.

Con todo, el experto matiza que no se trata del único factor relevante. Actualmente, las baterías están diseñadas para soportar entre 300 y 500 ciclos completos antes de presentar un desgaste significativo, y los teléfonos modernos permiten revisar su estado de salud para monitorear ese proceso.

El deterioro no depende únicamente del porcentaje de carga. El calor, el entorno y las condiciones de uso también influyen de manera importante. “Cuando revisas las recomendaciones del fabricante, señalan que puede prolongar la vida útil, pero depende de varios factores”, explica.

—En cuanto al calor, ¿de qué manera influye en la batería y qué medidas deberían considerarse para su cuidado?

—Ese es un punto clave. Tanto laptops como smartphones generan calor por el procesamiento, la memoria RAM, el almacenamiento y la inteligencia artificial. Además, la batería también genera calor. El exceso de temperatura sí puede dañar componentes internos.

—¿Cómo reaccionan actualmente los dispositivos frente a temperaturas elevadas?

—Los dispositivos modernos cuentan con sistemas de autorregulación. Cuando detectan una temperatura peligrosa, bajan el brillo, reducen el rendimiento o incluso se apagan automáticamente para proteger los componentes internos.

—En un escenario cotidiano, como dejar el teléfono expuesto al sol en la playa, ¿qué podría ocurrir?

—Puede aparecer un mensaje de sobrecalentamiento y el equipo se apagará para enfriarse. Los accidentes graves son poco frecuentes y, en general, se deben a fallas técnicas más que al calor directo, porque el propio teléfono se protege.

—Si la temperatura ambiente alcanza los 32 grados y el dispositivo permanece varias horas bajo el sol, ¿el daño es inmediato?

—Podría generar daño si es una exposición extrema, pero normalmente el equipo se apagará antes de que ocurra algo mayor. No es que lo pongas al sol y muera instantáneamente. Los smartphones modernos están testeados para funcionar dentro de ciertos rangos de temperatura.

—Respecto de la carga rápida, ¿qué consideraciones deberían tener en cuenta los usuarios?

—No es intrínsecamente dañina, pero puede acelerar el desgaste por el calor y la energía involucrada. Lo ideal es no utilizarla todos los días, sino alternarla. Si se trata de un cargador oficial y certificado, el desgaste no será significativo.