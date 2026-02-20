No fue creada para el certamen y es una canción: la historia detrás de la cortina musical del Festival de Viña / Agencia Uno

Este domingo 22 de febrero arranca la 65° versión del Festival de Viña del Mar. El evento, como es de costumbre, tendrá seis noches en la que se presentarán diversos artistas nacionales e internacionales sobre la Quinta Vergara.

Siempre cuando comienza el festival, entregan una gaviota o sucede alguna intervención en el escenario, suena una cortina musical bastante característica.

Si bien se puede pensar que es una melodía creada especialmente para el certamen, no es así. De hecho, es una canción que pertenece a la banda estadounidense Earth, Wind and Fire.

“In the stone”

La canción se llama “In the stone” y dura mucho más tiempo que el que se escucha en el Festival de Viña cada vez que inicia el certamen.

El tema fue creado por Maurice White, en colaboración con David Foster y Alle Wins, fue publicado en 1979 y forma parte del álbum “I am”.

La letra de la canción hace un llamado a tener una actitud positiva y alegre frente a la vida, pese a las dificultades que se presenten en el camino.

De hecho, el coro principal de la canción se traduce como “en la piedra, encontrarás el significado, no estás parado alto”. A continuación la clásica canción: