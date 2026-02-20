Madre denuncia que Carabineros informó erróneamente que su hijo estaba en el SML: joven sigue desaparecido tras explosión en Renca

Madre denuncia que Carabineros informó erróneamente que su hijo estaba en el SML: joven sigue desaparecido / Lukas Solis

Momentos de profunda incertidumbre vive la familia de Andrés Arroyo, joven que permanece desaparecido tras la explosión de un camión con gas ocurrida ayer en Renca, luego de que —según denuncian— recibieran información contradictoria.

Maribeth Sandoval, madre del hijo de su pareja, relató que un funcionario policial les aseguró que el joven se encontraba en el Servicio Médico Legal (SML), lo que posteriormente fue descartado por el propio organismo.

“Un carabinero nos reunió a todos y nos dijo que Andrés estaba aquí en el SML. Después sus padres ingresaron y les informaron que las huellas no coincidían y que al parecer ni siquiera estaba acá”, afirmó.

Examen de ADN y espera de una semana

Según el testimonio de la familia, ante la imposibilidad de confirmar la identidad por huellas dactilares —debido al estado de los cuerpos— se les solicitó realizar exámenes de ADN, cuyos resultados podrían tardar hasta una semana.

“Nos dicen que nos vayamos a la casa a esperar. Pero nosotros necesitamos saber dónde está Andrés”, expresó Sandoval, quien cuestionó la falta de claridad en la información entregada.

Búsqueda en distintos recintos

Desde que se enteraron del accidente, los familiares iniciaron un recorrido por distintos centros asistenciales y servicios públicos sin obtener una respuesta concreta.

Además, indicaron que la empresa donde trabajaba el joven habría detectado su posible presencia en el lugar del accidente a través del GPS del vehículo que conducía.

La familia aseguró no sentirse acompañada por las instituciones. “Estamos solos, esperando y sufriendo. Nos dicen una cosa y después otra”, señalaron.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre el paradero de Andrés Arroyo, mientras continúan las diligencias para esclarecer su situación.