Encuentran cuerpo enterrado en maleta en Estación Central: investigan secuestro ligado al Tren de Aragua

La Policía de Investigaciones de Chile confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre enterrado al interior de una maleta en un domicilio de la comuna de Estación Central, en el marco de una investigación por secuestro iniciada en octubre de 2025.

Según informó la policía, el procedimiento se desarrolló tras un trabajo conjunto con la Fiscalía Regional Oriente, que permitió identificar el inmueble como un punto de interés criminalístico vinculado a la desaparición de una persona denunciada inicialmente como presunta desgracia.

Tras obtener una orden judicial, los detectives realizaron un registro y una excavación en una habitación del domicilio, donde a un metro y medio de profundidad encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, oculto en una maleta.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima correspondería a un ciudadano venezolano de 20 años, cuya desaparición había sido denunciada por su madre en octubre del año pasado. Posteriormente, la investigación permitió establecer que se trataba de un secuestro.

En tanto, el cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal, donde se realizan peritajes para confirmar oficialmente su identidad y determinar la data de muerte.

Posible vínculo con crimen organizado

Desde la PDI indicaron que el domicilio donde fue encontrado el cuerpo estaría vinculado con una peligrosa banda transnacional.

“El inmueble está asociado a una facción del Tren de Aragua, correspondiente a los Mapaches ”, sostuvo el subprefecto de la PDI, Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros.

Según explicó, el cruce de información con otras indagatorias permitió establecer que personas actualmente detenidas por distintos delitos podrían estar relacionadas con este secuestro y posterior homicidio.

Respecto al vínculo entre la víctima y los presuntos responsables, el subprefecto confirmó que existiría una relación previa. “Todo indica que se conocían la víctima y el victimario, y probablemente esta persona fue citada a ese lugar. Posteriormente, fue mantenida en cautiverio hasta darle muerte”.

“Es un proceso investigativo en desarrollo, donde aún hay muchos antecedentes que deben seguir uniéndose”, concluyó.