;

Encuentran cuerpo enterrado en maleta en Estación Central: investigan secuestro ligado al Tren de Aragua

El cuerpo, de un hombre de 20 años, fue hallado a mas 1 metro de profundidad, tras iniciar una investigación por secuestro en octubre de 2025.

Cristóbal Álvarez

ADN Radio

ADN Radio

La Policía de Investigaciones de Chile confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre enterrado al interior de una maleta en un domicilio de la comuna de Estación Central, en el marco de una investigación por secuestro iniciada en octubre de 2025.

Según informó la policía, el procedimiento se desarrolló tras un trabajo conjunto con la Fiscalía Regional Oriente, que permitió identificar el inmueble como un punto de interés criminalístico vinculado a la desaparición de una persona denunciada inicialmente como presunta desgracia.

Tras obtener una orden judicial, los detectives realizaron un registro y una excavación en una habitación del domicilio, donde a un metro y medio de profundidad encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, oculto en una maleta.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima correspondería a un ciudadano venezolano de 20 años, cuya desaparición había sido denunciada por su madre en octubre del año pasado. Posteriormente, la investigación permitió establecer que se trataba de un secuestro.

En tanto, el cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal, donde se realizan peritajes para confirmar oficialmente su identidad y determinar la data de muerte.

Posible vínculo con crimen organizado

Desde la PDI indicaron que el domicilio donde fue encontrado el cuerpo estaría vinculado con una peligrosa banda transnacional.

“El inmueble está asociado a una facción del Tren de Aragua, correspondiente a los Mapaches, sostuvo el subprefecto de la PDI, Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros.

Según explicó, el cruce de información con otras indagatorias permitió establecer que personas actualmente detenidas por distintos delitos podrían estar relacionadas con este secuestro y posterior homicidio.

Respecto al vínculo entre la víctima y los presuntos responsables, el subprefecto confirmó que existiría una relación previa. “Todo indica que se conocían la víctima y el victimario, y probablemente esta persona fue citada a ese lugar. Posteriormente, fue mantenida en cautiverio hasta darle muerte”.

Es un proceso investigativo en desarrollo, donde aún hay muchos antecedentes que deben seguir uniéndose”, concluyó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad