Gissella Gallardo revela cómo vive la quiebra y el cáncer de Mauricio Pinilla: “Si yo me derrumbo, ellos lo sienten el doble”

En medio del complejo escenario judicial y de salud que enfrenta Mauricio Pinilla, su esposa, la periodista Gissella Gallardo, abordó el difícil momento familiar tras la declaración de quiebra del exfutbolista y su tratamiento contra el cáncer de piel.

“Han sido días duros, no te voy a mentir”, reconoció a LUN. Según explicó, el impacto no se limita a los titulares: “En la casa se siente. Mauricio está afectado por todo lo que ha pasado y también por los errores que reconoce. Pero hoy la prioridad es su salud. Sin salud no hay nada”.

Gallardo aseguró que el exdelantero atraviesa un periodo de profunda autocrítica y tristeza. “Lo he visto afectado. No es fácil que se cuestione todo públicamente”, señaló, agregando que decidió asumir un rol más activo para protegerlo. “Yo le dije que no hablara. Estoy viendo abogados, ordenando papeles. Él necesita concentrarse en su tratamiento”.

La periodista también abordó la delicada conversación con sus hijos. “Es lo más complejo. Les explicamos que estamos pasando un momento difícil y que puede haber cambios. No quiero traspasarles angustias de adultos”, afirmó. Según contó, la reacción de ella es clave: “Ellos miran cómo reacciono. Si yo me derrumbo, lo sienten el doble”.

Respecto al proceso económico —que incluye remates ya fijados y deudas que superan los $1.600 millones— Gallardo sostuvo que no se trata solo de cifras, sino de aprendizaje. “Uno cree que tiene todo bajo control hasta que entiende que no. Lo único seguro es la familia”.

Pese al adverso panorama, proyecta esperanza. “Somos jóvenes, tenemos energía. Si hay que empezar de nuevo, lo vamos a hacer. No es la vida que soñábamos, pero la vamos a enfrentar juntos”, concluyó.