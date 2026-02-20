Un violento robo que afectó durante la medianoche a los padres de la abogada penalista Helhue Sukni, en la comuna de Las Condes, generó una explosiva reacción pública de la profesional, quien desde el extranjero lanzó duras amenazas contra los responsables.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un grupo de desconocidos ingresó al domicilio pasada la medianoche, redujo y maniató a las víctimas, ambos adultos mayores, ella de 90 años, y sustrajo diversas especies antes de huir.

Carabineros adoptó el procedimiento inicial y luego la investigación quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

Sin embargo, el foco de la jornada estuvo en el mensaje que Sukni publicó en su cuenta de Instagram. Visiblemente afectada y entre insultos, la abogada confirmó que sus padres fueron amarrados y advirtió que tomará represalias contra los autores del asalto.

“Los voy a mandar a matar o los voy a matar yo”, señaló en el registro, agregando que, aunque actualmente no se encuentra en Chile, regresará y dará con el paradero de los responsables. “Espérense nomás, los voy a encontrar”, insistió.

La profesional también aseguró que quería que “todo Chile” y la prensa supieran lo ocurrido, marcando un tono de indignación y rabia por el ataque a sus padres.

Hasta ahora no se han informado personas detenidas.