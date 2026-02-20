;

VIDEO. La potente amenaza de Helhue Sukni a ladrones que robaron a sus padres: “Los voy a mandar a matar o los voy a matar yo”

La abogada confirmó desde el extranjero que delincuentes amarraron a su madre de 90 años.

Nelson Quiroz

Captura de pantalla: El pódcast de Eva / YouTube

Captura de pantalla: El pódcast de Eva / YouTube

Un violento robo que afectó durante la medianoche a los padres de la abogada penalista Helhue Sukni, en la comuna de Las Condes, generó una explosiva reacción pública de la profesional, quien desde el extranjero lanzó duras amenazas contra los responsables.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un grupo de desconocidos ingresó al domicilio pasada la medianoche, redujo y maniató a las víctimas, ambos adultos mayores, ella de 90 años, y sustrajo diversas especies antes de huir.

Carabineros adoptó el procedimiento inicial y luego la investigación quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

Revisa también

ADN

Sin embargo, el foco de la jornada estuvo en el mensaje que Sukni publicó en su cuenta de Instagram. Visiblemente afectada y entre insultos, la abogada confirmó que sus padres fueron amarrados y advirtió que tomará represalias contra los autores del asalto.

“Los voy a mandar a matar o los voy a matar yo”, señaló en el registro, agregando que, aunque actualmente no se encuentra en Chile, regresará y dará con el paradero de los responsables. “Espérense nomás, los voy a encontrar”, insistió.

La profesional también aseguró que quería que “todo Chile” y la prensa supieran lo ocurrido, marcando un tono de indignación y rabia por el ataque a sus padres.

Hasta ahora no se han informado personas detenidas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad