“En la madrugada dio su último respiro...”: Muere Kako Zará, conocido cantante, locutor y actor de doblaje chileno

Pesar en el mundo artístico chileno. En las últimas horas se confirmó la muerte de Karoly Díaz Zará, actor, locutor y doblajista chileno más conocido como Kako Zará.

La noticia fue confirmada por sus cercanos a través de las redes sociales y también por la Orquesta Huambaly, el grupo de tropical jazz del cual era parte.

“En la madrugada de hoy, nuestro querido @zarakako dio su último respiro. Luchó con valentía hasta el final, pero no alcanzó“, escribieron desde la agrupación en una publicación de Instagram.

“Nos embarga un profundo dolor, aunque nos reconforta saber que nuestro querido Kako descansa en paz, abrazado por el amor de sus seres queridos”, continuaron.

Durante las últimas jornadas Zará estuvo en la UTI del Hospital Dr. Luis Tisné, en Peñalolén. Lo afectó una pancreatitis.

En su rol de doblajista, Díaz estuvo detrás de personajes como Saikhan en La Leyenda de Korra, Tiburón Papá en Baby Shark, el gran show y Sr. Grouper en Bubble Guppies, entre otras producciones.