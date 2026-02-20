“Cuando alguien vea esto”: Eric Dane deja entrevista póstuma para que se difundiera tras su muerte

Tras confirmarse el fallecimiento del actor Eric Dane, se dio a conocer una entrevista que el propio intérprete pidió mantener en reserva hasta después de su muerte.

El registro fue difundido como parte del especial Famous Last Words en Netflix. En la conversación, el artista abordó con franqueza distintos aspectos de su vida personal, incluyendo su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí”

Durante la entrevista, Dane reflexionó sobre el amor y su matrimonio. “Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí. Y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca”, señaló en el registro.

El actor, recordado por su papel de Mark Sloan en Grey’s Anatomy, también dedicó palabras a sus hijas, Billie y Georgia. En el cierre del especial expresó: “Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo”.

La entrevista, publicada de manera póstuma por decisión del propio intérprete, ha generado amplia repercusión en redes sociales, donde seguidores han destacado el tono íntimo y reflexivo de sus declaraciones.

Revisa la entrevista: