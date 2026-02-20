Canciller designado por Kast tras sanciones de EE. UU. a funcionarios chilenos: “Es necesario conocer todos los antecedentes de esta decisión”

José Francisco Pérez-Mackenna es presentado como ministro de Relaciones Exteriores del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO / Lukas Solis

El futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió este viernes a la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de visa a tres funcionarios del actual gobierno chileno, incluyendo al ministro de Transportes.

La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, acusa a los involucrados de haber facilitado actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y la seguridad regional.

En su primera intervención sobre el conflicto, el canciller designado por el Presidente electo, José Antonio Kast, adoptó una postura de prudencia institucional. Pérez Mackenna enfatizó que la conducción de la política exterior recae en “el Presidente de la República, don Gabriel Boric, y su intermediario, el Canciller Alberto Van Klaveren. Por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se toman en esta materia antes del 11 de marzo”.

No obstante, desde la oficina del mandatario electo manifestaron la urgencia de acceder a la totalidad de la información que sustenta la drástica medida de Washington.

“Es necesario conocer absolutamente todos los antecedentes respecto de la decisión que ha informado el Departamento de Estado de Estados Unidos para poder analizar los fundamentos de esta medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esa decisión”, enfatizó Pérez Mackenna.

El futuro secretario de Estado indicó que es imperativo analizar los fundamentos y consecuencias de la sanción para las personas afectadas, bajo la premisa de que toda acción diplomática debe defender los intereses de la nación.

Renovar un espíritu constructivo y colaborador

Según la declaración oficial del Departamento de Estado, los sancionados habrían “dirigido, autorizado o financiado” acciones que socavaron la estabilidad en el hemisferio. Ante este escenario de tensión geopolítica, Pérez Mackenna aseguró que la próxima administración centrará sus esfuerzos en renovar un espíritu constructivo y colaborador con la comunidad internacional.

Finalmente, el futuro canciller reiteró que el objetivo de su gestión será asegurar que la política exterior “que permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones”.