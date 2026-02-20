Autopista Central habilita calzada sur y mantiene restricciones al norte tras fatal explosión de camión

Tras una intensa jornada de labores de emergencia, la concesionaria Vías Chile confirmó la reapertura parcial del tránsito en el sector del empalme de la Ruta 5 con la autopista General Velásquez. A partir de este viernes 20 de febrero, la calzada en dirección al sur cuenta con sus dos pistas habilitadas, mientras que la calzada hacia el norte mantiene una vía restringida en el kilómetro 8.4 debido a los daños remanentes en la infraestructura.

El operativo de despeje se extendió por más de 17 horas ininterrumpidas, iniciándose formalmente la tarde del jueves tras concluir los peritajes de la Fiscalía, la SIAT de Carabineros y el Servicio Médico Legal (SML). Las cuadrillas de Autopista Central trabajaron en el retiro de los restos de un camión de la empresa Gasco que volcó y explotó el pasado jueves, dejando un trágico saldo de cuatro fallecidos y 17 personas lesionadas.

Según informó Vías Chile, las tareas de limpieza incluyeron la remoción de nueve vehículos siniestrados —incluyendo dos motos y dos camiones— de un total de más de 50 máquinas que resultaron dañadas por la onda expansiva. Para estas maniobras fue necesario el uso de grúas pesadas y camiones rampla, además del reemplazo de cerca de 30 defensas de hormigón que fueron destruidas por el impacto.

A pesar de la violencia del siniestro, los informes técnicos de la concesionaria indicaron que no se presentaron daños significativos en el asfalto que pusieran en riesgo la seguridad de los usuarios, lo que permitió acelerar la habilitación de las pistas. “Mantuvimos activado nuestro protocolo operativo y desplegamos equipos de tres de las rutas que opera el grupo”, destacaron desde la empresa respecto a la coordinación con las autopistas Nueva Aconcagua y Los Libertadores.

Durante el peak de la emergencia, la zona contó con el apoyo permanente de ambulancias y camiones tolva para facilitar la gestión de tráfico y las labores de contención. Se recomienda a los conductores mantener la precaución al transitar por el sector afectado, dado que la restricción en la calzada norte se mantendrá vigente mientras concluyen las reparaciones menores en la infraestructura vial.