“Adelgazó y se puso fome”: Coronel Valverde dividió a las redes sociales con rutina que terminó entre pifias en Limache

“En estos festivales tú no puedes dejar un silencio o una pausa, porque la gente se desconcentra”, explicó el comediante tras bajar del escenario.

Javier Méndez

Durante la primera noche del Festival Vive el Folklore Limache 2026, el Coronel Valverde estuvo a cargo del bloque de humor.

El integrante de El Sentido del Humor se presentó tras el show de Javiera Parra y antes del cierre de Noche de Brujas.

Así, Marcelo permaneció cerca de 30 minutos sobre el escenario de Plaza Brasil, logrando conectar con una buena porción de la audiencia que se congregó el jueves.

Eso sí, durante la segunda parte de su espectáculo se pudieron escuchar algunas pifias entre el público.

En estos festivales tú no puedes dejar un silencio o una pausa, la gente se desconcentra; si ustedes ven, hay quienes no están viendo el show. Entonces, escuchan un silencio y es como que pifian: ‘Ya pues, qué pasó’. Pero, en ningún momento se descontroló”, explicó Valverde tras bajar del escenario.

En las redes sociales algunos usuarios fueron bastante categóricos y lo tildaron de aburrido. “Coronel Valverde adelgazó y se puso fome”, fue un de las opiniones que apareció en X.

Lo encuentro como la Jani Dueñas... pero la Jani en su peor faceta“, lanzó otra persona.

“Hay que tener en cuenta que probablemente no son sus mejores chistes porque es un festival televisado y así no quema la rutina que tiene en teatros“, postuló un tercero.

Uno de los que siguió la rutina de cerca fue Canal de Pancho. “Ni una gracia cabros, muy fome. No me ha hecho reír casi nada”, admitió el influencer.

