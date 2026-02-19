;

“Yo soy el único y original therian; le voy a pelear el trono a Guru Guru”

Los conocidos personajes de Cachureos, el Gato Juanito y Epidemia se refirieron a la polémica tendencia que crece en Argentina.

Nicolás Lara Córdova

“Yo soy el único y original therian; le voy a pelear el trono a Guru Guru”

El fenómeno de los llamados therians, jóvenes que se identifican ‘espiritualmente’ con animales, comenzó a expandirse en Latinoamérica.

En nuestro país, el humorista Claudio Moreno, recordado por su personaje “Guru Guru”, abordó este tema con humor.

“Yo he sido pájaro, así que por ese lado se puede decir que soy el primer therian de Chile”, comentó el comediante a LUN.

Revisa también:

ADN

Tras esta declaración, dos personajes históricos de Cachureos salieron a disputarle ese título a Guru Guru: el Gato Juanito y Epidemia.

En conversación con el medio mencionado, el actor Fernando Ortíz, caracterizado de Juanito se refirió a esta ‘disputa’.

“Yo soy el Gato Juanito y soy el primer therian. Si alguien opina algo diferente, que lo demuestre. En la cancha se ven los gallos”, comentó Ortíz.

Según el comediante, ‘Guru Guru’ se está subiendo al carro de la victoria y que es “un therian chanfleado (no auténtico)” que tuvo que aprender a modular para que se le entendiera.

En tanto, el también comediante Humberto Espinoza, interpretando a Epidemia indicó a LUN que: “Pienso que yo también soy un therian, el único y original”.

“Yo soy una bacteria que mutó, así que soy más original que todos los demás. Le voy a pelear el trono a Guru Guru y, como Epidemia es más vivo y winner, va a ganar", comentó Espinoza.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad