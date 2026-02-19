“Yo soy el único y original therian; le voy a pelear el trono a Guru Guru”

El fenómeno de los llamados therians, jóvenes que se identifican ‘espiritualmente’ con animales, comenzó a expandirse en Latinoamérica.

En nuestro país, el humorista Claudio Moreno, recordado por su personaje “Guru Guru”, abordó este tema con humor.

“Yo he sido pájaro, así que por ese lado se puede decir que soy el primer therian de Chile”, comentó el comediante a LUN.

Tras esta declaración, dos personajes históricos de Cachureos salieron a disputarle ese título a Guru Guru: el Gato Juanito y Epidemia.

En conversación con el medio mencionado, el actor Fernando Ortíz, caracterizado de Juanito se refirió a esta ‘disputa’.

“Yo soy el Gato Juanito y soy el primer therian. Si alguien opina algo diferente, que lo demuestre. En la cancha se ven los gallos”, comentó Ortíz.

Según el comediante, ‘Guru Guru’ se está subiendo al carro de la victoria y que es “un therian chanfleado (no auténtico)” que tuvo que aprender a modular para que se le entendiera.

En tanto, el también comediante Humberto Espinoza, interpretando a Epidemia indicó a LUN que: “Pienso que yo también soy un therian, el único y original”.

“Yo soy una bacteria que mutó, así que soy más original que todos los demás. Le voy a pelear el trono a Guru Guru y, como Epidemia es más vivo y winner, va a ganar", comentó Espinoza.