Fuerte explosión e incendio afecta a fábrica en Renca: siniestro genera gran columna de humo

Decenas de compañías de Bomberos se encuentran en el lugar combatiendo las llamas.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Un voraz incendio se registra durante esta jornada en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana, donde el fuego afecta a una fábrica ubicada en el sector de Los Atacameños con Avenida Fresia.

La emergencia ha movilizado a diversas compañías de Bomberos, mientras una densa columna de humo negro es visible desde distintos puntos de la capital.

De acuerdo con los primeros antecedentes, una fuerte explosión se sientió previamente, mientras que el siniestro se encuentra en pleno desarrollo y presenta una alta carga combustible, lo que ha dificultado las labores de control.

Amplio operativo y monitoreo por riesgo de propagación

Según información preliminar, decenas de compañías de Bomberos trabajan con carros bomba y unidades especializadas, concentrando sus esfuerzos en el control del foco principal y la protección de estructuras aledañas.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni evacuaciones obligatorias, aunque la situación permanece en evaluación constante.

Por ahora, se desconocen las causas que originaron el incendio, las que deberán ser investigadas una vez que la emergencia sea controlada. Tampoco se ha precisado el nivel de daños estructurales en la fábrica afectada ni el tipo de materiales que almacenaba en su interior.

