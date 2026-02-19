;

VIDEO. Perro antidrogas de Carabineros detecta más de tres kilos de cocaína en bus interprovincial en Lampa: una mujer fue detenida

El hallazgo se produjo durante un control en la Ruta 5 Norte, donde Carabineros fiscalizó un bus que viajaba desde San Felipe a Santiago. La droga fue encontrada en una mochila sin dueño aparente, tras la alerta de un ejemplar canino especializado.

Cristóbal Álvarez

Perro antidrogas de Carabineros detecta más de tres kilos de cocaína en bus interprovincial en Lampa: una mujer fue detenida

Carabineros detuvo a una pasajera por tráfico de drogas, luego de que fuera sorprendida trasladando más de tres kilos de cocaína al interior de un bus interprovincial que viajaba desde San Felipe hacia Santiago, en un control realizado en la Ruta 5 Norte, a la altura de Lampa.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 11:00 horas, cuando personal de la Tenencia Carretera Lampa de Carabineros de Chile fiscalizó un bus de pasajeros en el kilómetro 26.

Sin embargo, quien terminó marcando la diferencia fue un funcionario muy particular, gracias a su entrenado olfato y ágil desplazamiento sobre cuatro patas: el can detector de drogas “Ram Kopek”, que recorrió el interior del bus asiento por asiento hasta detenerse frente al número 35, donde había una mochila sin dueño aparente.

Tras la alerta del ejemplar, los funcionarios revisaron el equipaje y encontraron tres paquetes envueltos en una sustancia similar a cera. Al ser sometidos a prueba de campo, estos arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 3 kilos y 85 gramos.

Minutos después, Carabineros identificó a una pasajera que se mostraba visiblemente nerviosa, quien reconoció de manera preliminar ser la dueña de la mochila.

La mujer fue detenida por infracción a la Ley 20.000, incautándosele además 389 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Todos los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público de Chile para continuar con la investigación.

