Motociclista muere tras ser impactado por un automóvil en la Ruta 68: generó gran congestión

La víctima, un hombre de 36 años de nacionalidad venezolana, falleció en el lugar y la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias.

Motociclista muere tras ser impactado por un automóvil en la Ruta 68: generó gran congestión

Durante la madrugada de este miércoles, un grave accidente de tránsito se registró en la Ruta 68, en dirección al poniente, a la altura del kilómetro 1,3, donde un motociclista perdió la vida tras ser impactado por un automóvil.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 2:20 horas, cuando un vehículo colisionó por la parte posterior a una motocicleta, provocando la caída de su conductor.

Concretamente, producto del impacto, el motorista —un hombre de 36 años, de nacionalidad venezolana— falleció en el lugar.

Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer las causas del accidente.

En tanto, debido al procedimiento, la autopista se mantiene cortada en dirección al poniente desde el acceso por el costado norte, por lo que se recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos.

