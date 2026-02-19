Viña del Mar cierra la temporada veraniega con la cuarta fecha del Circuito Nacional de Surf / Reñaca Surf Pro 2026

Viña del Mar volverá a ser el epicentro en la disputa del Circuito Nacional de Surf, con actividad de alto nivel en el quinto sector de Reñaca.

Eso en el marco del Reñaca Surf Pro 2026, que desde el viernes 20 de febrero y hasta el domingo 22 recibirá a los mejores exponentes de la actividad.

El tour tuvo una fecha anterior en enero, donde Maximiliano Cross e Isidora Bultó fueron los ganadores.

Ahora, en el cierre del verano, Viña del Mar albergará la cuarta fecha del Circuito Nacional de Surf, formando la “doble corona” que otorga puntos vitales para el ranking de la Federación Chilena de Surf, con una bolsa de 2.000 dólares a repartir.

“Reñaca es una playa que exige lo mejor de cada surfista. Cerrar el verano aquí, con el nivel que hemos visto en las fechas anteriores, asegura que el público verá un espectáculo de clase mundial”, señaló Juan Pablo “Mono” Barrientos, productor general de Reña Surf Pro.

El evento tendrá competencia en categorías sub 14 y sub 16, además de las tradicionales Junior y Open. A ellos se suma la Master, para surfistas mayores de 40 años. Todo en un evento que también contará con artistas en vivo y el desarrollo de una demostración de Red Bull Batalla de Gallos.