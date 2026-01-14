Viña del Mar da inicio a la temporada 2026 del Circuito Nacional de Surf / Reñaca Surf Pro

Con el arranque del verano en Chile, algunos deportes marcan el desarrollo de la temporada estival, con tradicionales actividades como el Ironman 70.3 de Pucón, el “Campioni del Domani” o el Seven de Viña del Mar.

Precisamente la “Ciudad Jardín” albergará otro evento típico de esta temporada, el Maui And Sons Reñaca Surf Pro.

El campeonato tendrá su trigésimoquinta edición, con los principales exponentes de la actividad compitiendo en las olas del quinto sector de La Marina, en Reñaca.

El Reñaca Surf Pro es la primera fecha del Circuito Nacional de Surf, con lo que tendrá diversas categorías: sub 16, junior, open profesional y master +40, tanto en damas como en varones.

Entre todos los ganadores habrá una bolsa de 3.000 dólares a repartir de cara a la prueba que se realizará entre el jueves 15 y el domingo 18 de enero.

“Reñaca es por lejos la mejor playa de Chile. Y el surf es un deporte que llegó para quedarse. Este evento es un imperdible todos los veranos, llevamos 35 años realizándolo y esperamos una playa llena, como ya es tradición, para vivir una verdadera fiesta del deporte”, señaló Juan Pablo “Mono” Barrientos, director del certamen.