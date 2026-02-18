Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, regresaron esta semana a Santiago tras completar una gira en Charlotte, Carolina del Norte, donde realizaron cuatro partidos de entrenamiento con Estados Unidos.

Todo con miras al Pre Mundial de la especialidad, que se disputará del 1 al 8 de marzo en el Centro de Hockey Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

“Fue una gira muy buena para nosotras, una excelente preparación. Estados Unidos es una selección de mucha intensidad, nos prepara perfecto para el Pre Mundial. Quedamos muy contentas. No hay nada que iguale un partido, aunque entrenemos todos los días, te lleva a la intensidad que requiere un torneo como este. Estar allá afiata mucho al grupo, además”, destacó, en diálogo con ADN TOP, una de las figuras del plantel, María Jesús Maldonado.

La semana que viene tendrán amistosos con Japón, Irlanda y Australia. Con eso ya cierran su preparación y debutan el 2 de marzo, ante Suiza. “La preparación va a ser perfecta con estos amistosos, es lo más parecido al Pre Mundial. Va a ser de alta intensidad física. Es muy importante ser locales, lo hemos vivido en torneos anteriores y se ha visto que nos beneficia. Escuchar el himno, los gritos en el partido, se siente el cariño. Nos da orgullo y una motivación extra”, destacó quien acumula 30 goles en 106 partidos por la selección chilena de hockey césped.

"Hemos tenido mucho crecimiento, tenemos la opción de ir a un Mundial y tenemos que apuntar a eso. No por ir una vez nos vamos a declarar mundialistas, pero somos un equipo que puede apuntar a estos torneos y ojalá en pocos años a un Juego Olímpico. No tenemos que bajar de esos peldaños“, enfatizó María Jesús Maldonado, proyectando la misión a seguir por las Diablas para proyectar la actividad en el país.

“Un objetivo principal es fortalecer la liga nacional. Si bien hay muchos equipos jugando, no somos muchos los que jugamos hockey a nivel país, hay que seguir culturizando a la gente para que más gente lo conozca. Tenemos suerte de que más jugadoras buscan irse a Europa, como yo, porque allá el deporte es profesional y hacer lo que nos apasiona. El objetivo es potenciar la liga nacional y ver cómo el hockey puede seguir creciendo”, cerró en diálogo con ADN TOP.