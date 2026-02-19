“Uno en riesgo vital”: detallan estado de 3 pacientes que llegaron graves tras explosión en Renca

Un explosión de gran magnitud ocurrido durante la mañana de este jueves en la comuna de Renca obligó a activar el protocolo de recepción de víctimas múltiples en la exPosta Central.

La alerta se encendió cerca de las 08:30 horas, luego de que distintos canales de emergencia advirtieran sobre un siniestro con eventuales personas lesionadas de gravedad.

Según explicó personal médico del recinto asistencial, el centro de salud debió reorganizar completamente su funcionamiento interno para responder a la emergencia. Esto incluyó modificaciones en el servicio de urgencias, pabellones quirúrgicos y la Unidad de Pacientes Críticos, con el objetivo de asegurar atención inmediata a los afectados.

En ese contexto, el SAMU Metropolitano informó de manera escalonada el traslado de pacientes al hospital, lo que permitió preparar los equipos clínicos para la recepción de lesionados con quemaduras de alta complejidad.

Desde el recinto asistencial detallaron que “se activó el protocolo de aceptación y recepción de víctimas múltiples, con una modificación prácticamente total del hospital”, debido a la gravedad del escenario reportado durante las primeras horas de la mañana.

Tres pacientes con quemaduras severas y uno en riesgo vital

Finalmente, el hospital recibió a tres pacientes adultos de sexo masculino, todos catalogados como grandes quemados, con un compromiso superior al 20% de la superficie corporal total. De acuerdo con la información médica preliminar, los niveles de gravedad varían entre los afectados.

Desde el equipo clínico precisaron que “los tres pacientes presentan quemaduras por sobre el 20% de la superficie corporal, dos de ellos con mayor gravedad y uno en riesgo vital”. Uno de los lesionados debió ingresar de inmediato a pabellón debido a la complejidad de sus lesiones, mientras que los otros dos permanecen en observación y reanimación en el servicio de urgencias.

El personal de salud explicó además que “uno de los pacientes está en riesgo vital en este momento, otro se mantiene en observación por su gravedad y un tercero presenta un cuadro algo más leve, pero igualmente grave”, subrayando que todos continúan bajo estricta vigilancia médica.

La situación sigue en desarrollo y las autoridades sanitarias no descartan nuevas derivaciones, dependiendo de la evolución de los lesionados y del balance final del incendio. Por ahora, el llamado de los equipos de emergencia es a mantenerse informados por canales oficiales y permitir el normal funcionamiento de los servicios de urgencia.