;

“Uno en riesgo vital”: detallan estado de 3 pacientes que llegaron graves tras explosión en Renca

Un incendio de grandes proporciones obligó a activar el protocolo de emergencia. Tres adultos con quemaduras severas permanecen hospitalizados.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un explosión de gran magnitud ocurrido durante la mañana de este jueves en la comuna de Renca obligó a activar el protocolo de recepción de víctimas múltiples en la exPosta Central.

La alerta se encendió cerca de las 08:30 horas, luego de que distintos canales de emergencia advirtieran sobre un siniestro con eventuales personas lesionadas de gravedad.

Según explicó personal médico del recinto asistencial, el centro de salud debió reorganizar completamente su funcionamiento interno para responder a la emergencia. Esto incluyó modificaciones en el servicio de urgencias, pabellones quirúrgicos y la Unidad de Pacientes Críticos, con el objetivo de asegurar atención inmediata a los afectados.

En ese contexto, el SAMU Metropolitano informó de manera escalonada el traslado de pacientes al hospital, lo que permitió preparar los equipos clínicos para la recepción de lesionados con quemaduras de alta complejidad.

Revisa también:

ADN

Desde el recinto asistencial detallaron que “se activó el protocolo de aceptación y recepción de víctimas múltiples, con una modificación prácticamente total del hospital”, debido a la gravedad del escenario reportado durante las primeras horas de la mañana.

Tres pacientes con quemaduras severas y uno en riesgo vital

Finalmente, el hospital recibió a tres pacientes adultos de sexo masculino, todos catalogados como grandes quemados, con un compromiso superior al 20% de la superficie corporal total. De acuerdo con la información médica preliminar, los niveles de gravedad varían entre los afectados.

Desde el equipo clínico precisaron que “los tres pacientes presentan quemaduras por sobre el 20% de la superficie corporal, dos de ellos con mayor gravedad y uno en riesgo vital”. Uno de los lesionados debió ingresar de inmediato a pabellón debido a la complejidad de sus lesiones, mientras que los otros dos permanecen en observación y reanimación en el servicio de urgencias.

El personal de salud explicó además que “uno de los pacientes está en riesgo vital en este momento, otro se mantiene en observación por su gravedad y un tercero presenta un cuadro algo más leve, pero igualmente grave”, subrayando que todos continúan bajo estricta vigilancia médica.

La situación sigue en desarrollo y las autoridades sanitarias no descartan nuevas derivaciones, dependiendo de la evolución de los lesionados y del balance final del incendio. Por ahora, el llamado de los equipos de emergencia es a mantenerse informados por canales oficiales y permitir el normal funcionamiento de los servicios de urgencia.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad