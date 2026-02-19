Presidente Boric eleva a 4 los fallecidos tras fatal explosión en Renca: “Enviamos las condolencias a la familia”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este jueves al grave accidente ocurrido durante la mañana en la comuna de Renca, donde un camión de gas explotó tras un siniestro vial, confirmando cuatro personas fallecidas.

Al respecto, el Mandatario calificó el hecho como “muy impactante”, detallando que se activaron de inmediato los protocolos de respuesta, con el despliegue de los equipos de emergencia en el sector afectado de la capital.

En su declaración, Boric confirmó el número de víctimas fatales y expresó el apoyo del Gobierno a los familiares. “Tenemos confirmado hasta el momento la cifra de cuatri fallecidos. Enviamos las condolencias a la familia”, señaló el Presidente, agregando que algunas personas involucradas en el accidente permanecen en condiciones de extrema gravedad.

Gobierno despliega equipos de emergencia y monitorea la situación

El Mandatario detalló que durante la mañana se comunicó con Claudio Castro, alcalde de Renca, para coordinar el trabajo en terreno. Asimismo, indicó que el operativo cuenta con la participación de SENAPRED, la delegación presidencial y distintos organismos de emergencia.

“Tenemos al equipo de SENAPRED, al delegado y a todos los mecanismos de emergencia desplegados en el lugar”, afirmó Boric, subrayando que la prioridad es asegurar la atención de las víctimas y evitar nuevos riesgos para la comunidad.

En esa línea, el Presidente explicó que, pese a la magnitud de la explosión, no se han registrado daños comunitarios mayores. “Afortunadamente, no hay más daños comunitarios. Algunas esquirlas saltaron hacia tres empresas, pero hasta el momento no tenemos reportado más daño”, precisó.

No obstante, reconoció que la situación sigue en desarrollo y que el Ejecutivo continuará monitoreando la evolución de los heridos. “Vamos a estar dándole seguimiento a esto e informando cómo sigue. Las imágenes son muy impactantes”, añadió, reiterando las condolencias del Gobierno a los familiares de las víctimas fatales.

Las autoridades mantienen el sector bajo resguardo mientras avanzan las labores de emergencia y la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.