Congreso de Perú aprueba moción de censura y destituye al presidente José Jerí

El ahora ex mandatario asumió el en octubre del año pasado y se transformó en el décimo jefe de Estado en ser destituido en la última década.

Mario Vergara

La inestabilidad política en Perú sumó un nuevo capítulo este martes tras la aprobación de una moción de censura contra el presidente interino, José Jerí. Con esta decisión, el país andino concreta su octavo cambio de mando en casi una década, un récord que evidencia la fragilidad institucional de la nación vecina. Jerí, quien asumió en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte, ve interrumpido su gobierno de transición a solo meses de las elecciones generales de abril.

El Parlamento peruano, que debió sesionar de forma improvisada en un auditorio del centro de Lima debido a obras en su sede principal, logró reunir las firmas de 78 de los 130 congresistas para convocar a esta cita extraordinaria. El único punto de la tabla fue la remoción del mandatario de 39 años, cuyo comportamiento ético fue cuestionado severamente durante las últimas semanas.

Las visitas bajo sospecha

De acuerdo con los antecedentes del caso, Jerí enfrentaba investigaciones por parte de la Fiscalía por tráfico de influencias. Los cuestionamientos estallaron luego de que el mandatario fuera captado el pasado 26 de diciembre ingresando encapuchado a un restaurante. El local pertenece a un empresario de origen chino que mantenía contratos vigentes con el Estado y la propia oficina de la Presidencia.

Según revelaron investigaciones periodísticas, este no fue el único encuentro polémico. El pasado 6 de enero, Jerí visitó una tienda del mismo contratista, apenas horas antes de que el recinto fuera clausurado por autoridades municipales. A esto se sumaron denuncias sobre irregularidades en la contratación de funcionarias, quienes habrían ingresado a trabajar al Ejecutivo tras sostener reuniones previas con el ahora exmandatario en el Palacio de Gobierno.

Un nuevo interinato en marcha

La caída de Jerí obliga al Legislativo a realizar un nuevo movimiento de piezas en el tablero político. De acuerdo a lo establecido por la normativa peruana, el Congreso deberá elegir a un nuevo parlamentario para presidir la mesa directiva; quien resulte nombrado asumirá automáticamente la presidencia interina del país.

Este nuevo sucesor tendrá la misión de conducir el país hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que deberá entregar el poder al ganador de los comicios presidenciales fijados para el 12 de abril de este año. Por ahora, la incertidumbre se mantiene en Lima mientras las fuerzas políticas negocian el nombre de quien se convertirá en el noveno gobernante de este turbulento periodo.

