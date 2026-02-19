;

“Por la forma que Católica está jugando ahora, Zampedri va a tener más posibilidades de convertir”

En conversación con ADN Deportes, el exdelantero de la UC, Roberto Gutiérrez, se mostró tranquilo ante el presente deportivo de los cruzados.

Durante estos días, varios históricos del fútbol chileno se reúnen para entrenar para su puesta a punto de cara al “Duelo de Leyendas de América 2026″, torneo de exhibición que se jugará en el Claro Arena del 27 al 29 de marzo.

Uno de los citados, que espera sentirse como en casa, es el exdelantero Roberto Gutiérrez, que conversó con ADN Deportes, valorando su regreso al remozado recinto deportivo.

“Tuve ya el privilegio de hacerlo en el Adiós Capitanes. Fue impresionante, muy lindo volver. Esperemos que la gente nos vaya a acompañar allí, va a haber grandes jugadores”, explicó el “Pájaro”, que entregó su parecer por el presente de la UC, que ha sumado cuatro puntos de nueve posibles en el arranque del Campeonato Nacional 2026.

“A diferencia de otros años, he podido ver los partidos y veo un equipo muy interesante. Futbolísticamente, anduvieron bien en El Salvador pese a la derrota con Cobresal. Es un equipo bastante sólido, a la larga va a estar peleando sí o sí por el título”, remarcó Roberto Gutiérrez.

El exdelantero de los cruzados, quien fuera tricampeón de Primera División con el elenco precordillerano, se rindió también ante el nivel del goleador histórico del club, Fernando Zampedri.

“Es imposible tener un adjetivo para Zampedri, ha roto todos los récords, tiene el cariño de todos nuestros hinchas, incluyéndome como tal. Creo que va a seguir rompiendo récords, en la Católica que está jugando va a tener más posibilidades de convertir, llega más al arco. No me cabe duda de que va a seguir por la misma senda”, cerró Roberto Gutiérrez en ADN Deportes.

