Un violento hecho se registró la tarde de este jueves en Limache, región de Valparaíso, donde un grupo de sujetos se enfrentó en plena vía pública.

El episodio fue grabado por vecinos y el registro se viralizó en redes sociales. En el altercado se escucharon disparos.

El delegado provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, informó que cerca de las 18:00 horas Carabineros acudió a la intersección de Independencia con Andrés Bello, donde encontraron a un hombre herido.

“Alrededor de las 18 horas (…) se encuentra un lesionado por un impacto de postón en su hombro izquierdo, quien indica que mientras caminaba por el lugar, un hombre adulto le disparó”, señaló la autoridad, agregando que la víctima es chilena y no registra antecedentes.

El afectado fue trasladado a un centro asistencial, mientras Carabineros y la PDI realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido. Hasta ahora no se reportan detenidos.