Incendios forestales en el Maule llevan 20 días de combate y superan las 1.070 hectáreas consumidas: se habrían originado por la caída de un rayo

El incendio forestal que afecta al sector Cajón de Pejerrey, en la comuna de Linares, permanece activo desde el 31 de enero y ha consumido 650 hectáreas.

La emergencia ha sido difícil de controlar debido a la topografía del lugar, marcada por profundas quebradas y complejo acceso terrestre.

El combate es liderado por brigadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Bomberos. El jefe provincial del organismo, Jorge Aliste, informó que “la fuerza de tarea es de más de 80 personas”, entre brigadistas en terreno y apoyo técnico.

Siniestros se habrían originado por un rayo

Añadió que “no se han bajado los equipos aéreos, están totalmente disponibles y combatiendo totalmente el incendio para tratar de controlarlo lo antes posible”.

Las operaciones terrestres cuentan con respaldo de helicópteros que descargan agua para enfriar puntos calientes y reducir la intensidad del fuego.

En paralelo, el incendio denominado El Bosque continúa en combate en Parral, donde se han visto afectadas 420 hectáreas. Según las autoridades, ambos siniestros se habrían originado por la caída de un rayo.